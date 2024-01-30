Несподіваний страйк працівників безпеки може паралізувати авіарух в Німеччині у четвер

Раптовий страйк працівників системи безпеки у німецьких аеропортах, який нібито планується на четвер, загрожує скасуванням сотень авіарейсів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Одразу кілька німецьких видань дізналися від джерел, що профспілка Verdi нібито планує на 1 лютого попереджувальний страйк співробітників системи безпеки в аеропортах.

З ранкових годин і до кінця доби планують призупинити роботу 25 тисяч співробітників, які відповідають за перевірку пасажирів та ручної поклажі, багажу та персоналу. Без них стандартні процедури відправки рейсів фактично неможливі.

У самій профспілці поки не коментували інформацію про можливий страйк.

Відомо, що Verdi провела вже три раунди перемовин, вимагаючи підвищення заробітних плат. Наступний раунд планують на наступний тиждень.

Нагадаємо, минулого тижня у Німеччині відбувся багатоденний страйк машиністів.