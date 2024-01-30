Неожиданная забастовка работников безопасности может парализовать авиаперелеты в Германии в четверг

Внезапная забастовка работников системы безопасности в немецких аэропортах, которая якобы планируется на четверг, грозит отменой сотен авиарейсов.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Сразу несколько немецких изданий узнали от источников, что профсоюз Verdi якобы планирует на 1 февраля предупредительную забастовку сотрудников системы безопасности в аэропортах.

С утренних часов и до конца суток планируют приостановить работу 25 тысяч сотрудников, которые отвечают за проверку пассажиров и ручной клади, багажа и персонала. Без них стандартные процедуры отправки рейсов фактически невозможны.

В самом профсоюзе пока не комментировали информацию о возможной забастовке.

Известно, что Verdi провела уже три раунда переговоров, требуя повышения заработных плат. Следующий раунд планируют на следующую неделю.

Напомним, на прошлой неделе в Германии состоялась многодневная забастовка машинистов.