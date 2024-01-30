Сербія розглядає можливість відновлення обов'язкового військового призову

Сербія розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби з огляду на напруженість на Балканах та в інших країнах Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Президент Александар Вучич заявив, що вище армійське командування надало йому "сильну аргументацію" на користь відновлення обов'язкового призову, який був призупинений у 2011 році з метою професіоналізації збройних сил.

Вучич не уточнив, коли призов повернеться. Він сказав, що національний парламент, в якому домінують його союзники, проголосує за цю пропозицію, яка з'явилася після тривалої кампанії націоналістів на її підтримку.

"Ми нікому не погрожуємо. Сьогодні, якщо у вас немає (сильної) армії, у вас немає країни", – сказав Вучич, оглядаючи виставку військової техніки після зустрічі з командирами.

"Ми побачимо, чи триватиме вона (військова служба) 90 або 100 днів, або, можливо, 110 днів. А також коли вона буде запроваджена і як будуть виконані фінансові та логістичні прогнози", – сказав Вучич журналістам.

Опозиційні політики та інші критики законопроєкту ставлять під сумнів логіку нарощування військового потенціалу, коли Сербія майже повністю оточена країнами-членами НАТО, які мають переважаючу вогневу міць у разі конфлікту. Існують також побоювання, що уряд не зможе оплатити витрати на утримання більшої армії.

Між тим, Вучич пропонував повернути в країні призов до війська ще у 2022 році.

А нещодавно Вучич висловив розчарування заявою міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, який назвав Сербію "маріонеткою Росії".