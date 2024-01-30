Сербия рассматривает возможность восстановления обязательного военного призыва

Сербия рассматривает возможность восстановления обязательной военной службы, учитывая напряженность на Балканах и в других странах Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Президент Александар Вучич заявил, что высшее армейское командование предоставило ему "сильную аргументацию" в пользу восстановления обязательного призыва, который был приостановлен в 2011 году с целью профессионализации вооруженных сил.

Вучич не уточнил, когда призыв вернется. Он сказал, что национальный парламент, в котором доминируют его союзники, проголосует за это предложение, которое появилось после длительной кампании националистов в его поддержку.

"Мы никому не угрожаем. Сегодня, если у вас нет (сильной) армии, у вас нет страны", – сказал Вучич, осматривая выставку военной техники после встречи с командирами.

"Мы увидим, будет ли она (военная служба) длиться 90 или 100 дней, или, возможно, 110 дней. А также когда она будет введена и как будут выполнены финансовые и логистические предположения", – сказал Вучич журналистам.

Оппозиционные политики и другие критики законопроекта ставят под сомнение логику наращивания военного потенциала, когда Сербия почти полностью окружена странами-членами НАТО, которые имеют преобладающую огневую мощь в случае конфликта. Существуют также опасения, что правительство не сможет оплатить расходы на содержание большей армии.

Между тем, Вучич предлагал вернуть в стране призыв в армию еще в 2022 году.

А недавно Вучич заявил, что разочарован заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, который назвал Сербию "марионеткой России".