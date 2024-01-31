Пентагон: Вопрос возвращения Турции в программу F-35 пока не стоит

В Пентагоне заявили, что сейчас возвращение Турции в программу по производству истребителей F-35 не обсуждается.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге.

Так он прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, которая допустила возвращение Турции к программе F-35.

Райдер сказал, что видел "комментарии наших коллег из Государственного департамента по этому поводу".

"Как вы знаете, сейчас, пока у Турции есть С-400, этот вопрос не обсуждается, но я бы посоветовал вам обратиться в Государственный департамент", – добавил представитель Пентагона.

Нуланд накануне заявила, что США будут рады приветствовать Турцию в программе по производству истребителей F-35, но для этого Анкаре необходимо решить вопрос с приобретенными у России зенитно-ракетными комплексами С-400.

Из-за решения Турции купить С-400 у России страна была исключена из программы F-35, возглавляемой США. Страна, входящая в НАТО, планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения, построенных компанией Lockheed Martin Corp.

Кроме того, США ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности.

Главная обеспокоенность США заключается в том, что С-400 могут быть использованы для сбора разведданных о секретных возможностях F-35.