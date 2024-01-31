Норвегія готується до найбільшого за 30 років шторму
Влада Норвегії попередила, що країну очікує найпотужніший шторм за останні три десятиліття, і закликала людей не виходити на вулицю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Очікується, що вітер ураганної сили накриє регіон, а авіакомпанії та поромні лінії прогнозують перебої в роботі. Поліція попередила, що очікуються пориви вітру від 126 до 180 кілометрів на годину.
Норвезькі метеорологи назвали шторм "Інгунн", він мав накрити центральну Норвегію в районі полудня в середу, а в четвер рухатись на північ.
Очікується, що шторм вдарить по тій самій місцевості, що й новорічний ураган 1992 року, один з найсильніших штормів в історії Норвегії.
Влада оголосила червоне попередження, найвищий рівень, для району навколо міста Тронхейм, де в середу очікується сильний вітер. Ще одне червоне попередження також було оголошено для Лофотенських островів, розташованих на півночі уздовж узбережжя в Арктиці.
Поліція попросила людей по можливості не виходити на вулицю і стежити за літаючими об'єктами.
Нагадаємо, влітку дощі, що випали в Норвегії, призвели до евакуації тисяч людей
Шторм "Ганс" пройшов Північною Європою, спричинивши перебої у транспортному сполученні, повені та відключення електроенергії. Щонайменше троє людей тоді загинули.
Дамба гідроелектростанції на південному сході Норвегії частково зруйнувалася, коли вода прорвалася крізь неї.