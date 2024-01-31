Укр Рус Eng

Норвегія готується до найбільшого за 30 років шторму

Середа, 31 січня 2024, 16:43

Влада Норвегії попередила, що країну очікує найпотужніший шторм за останні три десятиліття, і закликала людей не виходити на вулицю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Очікується, що вітер ураганної сили накриє регіон, а авіакомпанії та поромні лінії прогнозують перебої в роботі. Поліція попередила, що очікуються пориви вітру від 126 до 180 кілометрів на годину.

Норвезькі метеорологи назвали шторм "Інгунн", він мав накрити центральну Норвегію в районі полудня в середу, а в четвер рухатись на північ.

Очікується, що шторм вдарить по тій самій місцевості, що й новорічний ураган 1992 року, один з найсильніших штормів в історії Норвегії.

Влада оголосила червоне попередження, найвищий рівень, для району навколо міста Тронхейм, де в середу очікується сильний вітер. Ще одне червоне попередження також було оголошено для Лофотенських островів, розташованих на півночі уздовж узбережжя в Арктиці.

Поліція попросила людей по можливості не виходити на вулицю і стежити за літаючими об'єктами.

Нагадаємо, влітку дощі, що випали в Норвегії, призвели до евакуації тисяч людей

Шторм "Ганс" пройшов Північною Європою, спричинивши перебої у транспортному сполученні, повені та відключення електроенергії. Щонайменше троє людей тоді загинули.

Дамба гідроелектростанції на південному сході Норвегії частково зруйнувалася, коли вода прорвалася крізь неї.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія