Норвегия готовится к самому большому за 30 лет шторму

Власти Норвегии предупредили, что страну ожидает самый мощный шторм за последние три десятилетия, и призвали людей не выходить на улицу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Ожидается, что ветер ураганной силы накроет регион, а авиакомпании и паромные линии прогнозируют перебои в работе. Полиция предупредила, что ожидаются порывы ветра от 126 до 180 километров в час.

Норвежские метеорологи назвали шторм "Ингунн", он должен был накрыть центральную Норвегию в районе полудня в среду, а в четверг двигаться на север.

Ожидается, что шторм ударит по той же местности, что и новогодний ураган 1992 года, один из сильнейших штормов в истории Норвегии.

Власти объявили красное предупреждение, самый высокий уровень, для района вокруг города Тронхейм, где в среду ожидается сильный ветер. Еще одно красное предупреждение также было объявлено для Лофотенских островов, расположенных на севере вдоль побережья в Арктике.

Полиция попросила людей по возможности не выходить на улицу и остерегаться летающих объектов.

Напомним, летом дожди, выпавшие в Норвегии, привели к эвакуации тысяч людей.

Шторм "Ганс" прошел по Северной Европе, вызвав перебои в транспортном сообщении, наводнения и отключения электроэнергии. По меньшей мере три человека тогда погибли.

Дамба гидроэлектростанции на юго-востоке Норвегии частично разрушилась, когда вода прорвалась сквозь нее.