Прем'єр Швеції підтвердив, що перетнеться з Орбаном на полях саміту ЄС

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон планує коротку зустріч з угорським колегою Віктором Орбаном на полях саміту ЄС у четвер.

Як повідомляє SVT, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі шведським ЗМІ.

Вранці у середу Крістерссона запитали, чи плануються його перемовини з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

Прем’єр Швеції має вирушити на саміт ЄС у Брюсселі, де буде і лідер Угорщини, ввечері у середу після другого дня візиту в країну президента Франції Емманюеля Макрона.

"Ми не погодили конкретний час, тому що програма ще узгоджується. Але я точно говоритиму з ним там", – повідомив Крістерссон.

Нагадаємо, Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити вступ Швеції у НАТО. Крістерссон формально погодився на зустріч, але згодом повідомив, що не збирається обговорювати з Орбаном питання вступу в НАТО.

Угорщина, як відомо, залишилася останньою країною, яка досі не ратифікувала вступ Швеції і затримує її повноправне членство у НАТО.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Угорщина ратифікує вступ Швецїі у НАТО наприкінці зими.