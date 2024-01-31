Премьер Швеции подтвердил, что пересечется с Орбаном на полях саммита ЕС

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон планирует короткую встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном на полях саммита ЕС в четверг.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии шведским СМИ.

Утром в среду Кристерссона спросили, планируются ли его переговоры с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Премьер Швеции должен отправляться на саммит ЕС в Брюсселе, где будет и лидер Венгрии, вечером в среду после второго дня визита в страну президента Франции Эмманюэля Макрона.

"Мы не согласовали конкретное время, потому что программа еще согласовывается. Но я точно буду говорить с ним там", – сообщил Кристерссон.

Напомним, Орбан приглашал премьера Швеции в Будапешт, чтобы обсудить вступление Швеции в НАТО. Кристерссон формально согласился на встречу, но впоследствии сообщил, что не собирается обсуждать с Орбаном вопрос вступления в НАТО.

Венгрия, как известно, осталась последней страной, которая до сих пор не ратифицировала вступление Швеции и задерживает ее полноправное членство в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО в конце зимы.