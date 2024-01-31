Міжнародне розслідування призвело до арешту "хрещеної матері" Амстердама

Спільне розслідування правоохоронців Іспанії, Колумбії та Нідерландів призвело до арешту жінки нідерландсько-колумбійського походження, яку неформально назвали "хрещеною матір’ю" Амстердама за її роль у торгівлі кокаїном.

Про це, як пише "Європейська правда", 30 січня сповістила поліція Нідерландів.

Влада Іспанії, Колумбії та Нідерландів розпочала розслідування на основі перехоплених повідомлень із зашифрованої платформи Sky ECC.

У результаті розслідування вийшло на 47-річну жінку, відому як "хрещена мати Амстердама" – велику гравчиню на підпільному ринку торгівлі кокаїном. Її заарештували в Колумбії.

За даними нідерландської поліції, жінка займалася контрабандою наркотиків з Південної Америки до Нідерландів. Поліція підозрює її в безпосередній причетності до імпорту партії кокаїну вагою 230 кілограмів, яку перехопили та вилучили в Іспанії.

У Нідерландах були арештовані п'ятеро підозрюваних, серед них – жінка й четверо чоловіків у віці від 29 до 62 років, зокрема громадяни Нігерії.

Фото: поліція Нідерландів

Поліція додатково обшукала 29 будинків по всій країні, в результаті вилучила 25 одиниць вогнепальної зброї, зокрема арсенал автоматичної вогнепальної зброї і ракетницю в будинку в Роттердамі.

Також нідерландські правоохоронці конфіскували кілька кілограмів кокаїну, понад 400 тисяч євро готівкою, автомобілі, ювелірні вироби та носії інформації.

У європейських портових державах – насамперед Іспанії, Нідерландах і Бельгії – в останні місяці зростає кількість вилученого кокаїну, який зазвичай криміналітет ввозить із латиноамериканських країн.