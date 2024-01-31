Международное расследование привело к аресту "крестной матери" Амстердама

Совместное расследование правоохранителей Испании, Колумбии и Нидерландов привело к аресту женщины нидерландско-колумбийского происхождения, которую неформально назвали "крестной матерью" Амстердама за ее роль в торговле кокаином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 30 января сообщила полиция Нидерландов.

Власти Испании, Колумбии и Нидерландов начали расследование на основе перехваченных сообщений с зашифрованной платформы Sky ECC.

В результате они вышли на 47-летнюю женщину, известную как "крестная мать Амстердама" – крупного игрока на подпольном рынке торговли кокаином. Ее арестовали в Колумбии.

По данным нидерландской полиции, женщина занималась контрабандой наркотиков из Южной Америки в Нидерланды. Полиция подозревает ее в непосредственной причастности к импорту партии кокаина весом 230 килограммов, которую перехватили и изъяли в Испании.

В Нидерландах были арестованы пятеро подозреваемых, среди них – женщина и четверо мужчин в возрасте от 29 до 62 лет, в том числе граждане Нигерии.

ФОТО: ПОЛИЦИЯ НИДЕРЛАНДОВ

Полиция дополнительно обыскала 29 домов по всей стране, в результате чего изъяла 25 единиц огнестрельного оружия, в том числе арсенал автоматического огнестрельного оружия и ракетницу в доме в Роттердаме.

Также нидерландские правоохранители конфисковали несколько килограммов кокаина, более 400 тысяч евро наличными, автомобили, ювелирные изделия и носители информации.

В европейских портовых государствах – прежде всего Испании, Нидерландах и Бельгии – в последние месяцы растет количество изъятого кокаина, обычно ввозимого криминалитетом из латиноамериканских стран.