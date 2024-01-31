У Косові ексміністра засудили до тюремного ув'язнення за зловживання владою

Косовський суд у середу засудив колишнього міністра інфраструктури до понад 3 з половиною років ув'язнення за зловживання службовим становищем шляхом перевитрати державних коштів на дорожній проєкт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Окружний суд Приштини засудив 61-річного колишнього міністра Пала Лекая до трьох років і восьми місяців ув'язнення, визнавши його винним у зловживанні владою. Він витратив 53 мільйони євро на будівництво автомагістралі Арбен-Хафері у 2017 році – суму, яку суд визнав занадто високою. Лекаю також заборонили обіймати будь-які державні посади протягом 3,5 років.

Троє його помічників були засуджені до термінів від одного року і восьми місяців до трьох років і трьох місяців.

Лекай заявив, що подасть апеляцію. Його адвокат Муса Даматі назвав вирок "скандальним", заявивши, що продовження контракту, яке лежить в основі звинувачень проти його клієнта, було не індивідуальним, а колективним рішенням.

Лекай був міністром інфраструктури у 2017-2020 роках і з того часу є опозиційним депутатом від партії "Альянс за майбутнє Косова".

Уряд Косова визначив боротьбу з корупцією своїм пріоритетом, але вона все ще залишається недоліком у країні, через 25 років після війни 1998-1999 років, коли країни-члени НАТО відтіснили сербські війська в результаті 78-денної бомбардувальної кампанії. Сербія досі не визнає незалежність Косова, проголошену в 2008 році.

Косово посіло 83 місце в Індексі сприйняття корупції Transparency International за 2023 рік, як і в попередньому році.

Нагадаємо, жителі частково визнаного Косова з 1 січня 2024 року отримали можливість подорожувати до Європейського Союзу без віз.