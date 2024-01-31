В Косово экс-министра приговорили к тюремному заключению за злоупотребление властью

Косовский суд в среду приговорил бывшего министра инфраструктуры к более чем 3 с половиной годам заключения за злоупотребление служебным положением путем перерасхода государственных средств на дорожный проект.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Окружной суд Приштины приговорил 61-летнего бывшего министра Пала Лекая к трем годам и восьми месяцам заключения, признав его виновным в злоупотреблении властью. Он потратил 53 миллиона евро на строительство автомагистрали Арбен-Хафери в 2017 году – сумму, которую суд признал слишком высокой. Лекаю также запретили занимать любые государственные должности в течение 3,5 лет.

Трое его помощников были приговорены к срокам от одного года и восьми месяцев до трех лет и трех месяцев.

Лекай заявил, что подаст апелляцию. Его адвокат Муса Дамати назвал приговор "скандальным", заявив, что продление контракта, которое лежит в основе обвинений против его клиента, было не индивидуальным, а коллективным решением.

Лекай был министром инфраструктуры в 2017-2020 годах и с тех пор является оппозиционным депутатом от партии "Альянс за будущее Косово".

Правительство Косово определило борьбу с коррупцией своим приоритетом, но она все еще остается недостатком в стране, спустя 25 лет после войны 1998-1999 годов, когда страны-члены НАТО оттеснили сербские войска в результате 78-дневной бомбардировочной кампании. Сербия до сих пор не признает независимость Косово, провозглашенную в 2008 году.

Косово заняло 83 место в Индексе восприятия коррупции Transparency International за 2023 год, как и в предыдущем году.

Напомним, жители частично признанного Косово с 1 января 2024 года получили возможность путешествовать в Европейский Союз без виз.