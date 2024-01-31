Столтенберг не хвилюється, що США вийдуть з НАТО в разі перемоги Трампа

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що його не турбує вихід Сполучених Штатів з Альянсу, навіть якщо колишній президент Дональд Трамп переможе на виборах у листопаді 2024 року.

Про це, як пише "Європейська правда", Столтенберг заявив в інтерв’ю Politico під час візиту до Вашингтона.

Генсек НАТО висловив упевненість, що Сполучені Штати "залишаться вірним союзником" Альянсу. "Я працював з колишнім президентом Трампом протягом чотирьох років, коли він був президентом", – нагадав він.

Столтенберг також вказав на традиційну двопартійну підтримку НАТО в Конгресі, свідком чого, за його словами, він став напередодні під час зустрічі з республіканськими й демократичними законодавцями.

Окремо він зазначив, що критика Трампа на адресу НАТО насправді була спрямована не на Альянс, а на окремі країни, які не виконали обіцянку 2014 року витрачати 2% свого ВВП на оборону до 2024 року.

"Важливо прислухатись", – додав він, тому що критика з боку Трампа "не є критикою того, що НАТО недостатньо інвестує в НАТО".

Минулого місяця єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів, як Дональд Трамп на посаді президента США заявив європосадовцям, що Штати вийдуть з НАТО і що Європа не має розраховувати на допомогу у разі війни.

Водночас Конгрес США вже схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.