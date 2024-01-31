Столтенберг не волнуется, что США выйдут из НАТО в случае победы Трампа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его не беспокоит выход Соединенных Штатов из Альянса, даже если бывший президент Дональд Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Столтенберг заявил в интервью Politico во время визита в Вашингтон.

Генсек НАТО выразил уверенность, что Соединенные Штаты "останутся верным союзником" Альянса. "Я работал с бывшим президентом Трампом в течение четырех лет, когда он был президентом", – напомнил он.

Столтенберг также указал на традиционную двухпартийную поддержку НАТО в Конгрессе, свидетелем чего, по его словам, он стал накануне во время встречи с республиканскими и демократическими законодателями.

Отдельно он отметил, что критика Трампа в адрес НАТО на самом деле была направлена не на Альянс, а на отдельные страны, которые не выполнили обещание 2014 года тратить 2% своего ВВП на оборону до 2024 года.

"Важно прислушаться", – добавил он, потому что критика со стороны Трампа "не является критикой того, что НАТО недостаточно инвестирует в НАТО".

В прошлом месяце еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал, как Дональд Трамп на посту президента США заявил еврочиновникам, что Штаты выйдут из НАТО и что Европа не должна рассчитывать на помощь в случае войны.

В то же время Конгресс США уже принял закон, который не позволит ни одному президенту вывести Соединенные Штаты из НАТО без одобрения Сената или Палаты представителей.