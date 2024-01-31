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Зеркаль розчарована "мінімально можливим" рішенням Суду ООН щодо Росії

Середа, 31 січня 2024, 22:41

Лана Зеркаль, колишня агентка України в Міжнародному суді ООН за позовом проти Росії щодо порушення конвенцій про тероризм і расову дискримінацію, висловила розчарування рішенням Суду, оголошеним сьогодні, 31 січня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Facebook.

На думку Зеркаль, Суд ООН обмежився "мінімально можливим для себе рішенням", обравши підхід, який "ставить серйозні питання щодо подальшого застосування міжнародного права у сучасних умовах".

Вона розкритикувала позицію суддів, які визначили, що постачання зброї не підпадає під дію Конвенції про заборону фінансування тероризму: "Будь-яка країна може відправити "Бук" та вантажівку з кешем і юридично це не можна кваліфікувати як фінансування тероризму? Бо немає квитанції та банківського рахунку?"

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Стосовно Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, на думку Зеркаль, підхід Суду ООН означає, що етнічні меншини, чиї культурні та релігійні заклади закривають – як у випадку кримських татар, – не відчуватимуть захисту міжнародного права.

Також Зеркаль звернула увагу на питання притягнення до відповідальності порушення міжнародного права країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, та "наявність політичної вмотивованості суддів" в ухваленні рішень.

"Цікаво, що Головуюча суддя – представниця США – та ще четверо суддів були проти відхилення претензій України, але рішення приймаються більшістю голосів. І буде дуже цікаво прочитати окремі думки суддів", – додала вона.

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Водночас колишня посадовиця відзначила два позитивні моменти рішення Міжнародного суду ООН. Один із них – "чітке визначення вторгнення в Україну порушенням наказу Суду від квітня 2017 року та заперечення будь-яких спроб визнати "ДНР" чи "ЛНР".

"Але головний позитив: по кожній з конвенцій встановлено порушення з боку Росії, хоч росіяни все заперечували. І тепер ця справа, як і всі матеріали до неї, будуть доступні широкому загалу. І разом з рішенням увійдуть в історію", – підсумувала вона.

Нагадаємо, позов України проти РФ стосувався порушення двох міжнародних конвенцій – про протидію фінансуванню тероризму й про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про суть позову детально читайте у статті: Суд ООН виніс перше рішення проти Кремля.

Також дивіться відео "ЄвроПравди" з розбором рішення суду.

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