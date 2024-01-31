Зеркаль розчарована "мінімально можливим" рішенням Суду ООН щодо Росії

Лана Зеркаль, колишня агентка України в Міжнародному суді ООН за позовом проти Росії щодо порушення конвенцій про тероризм і расову дискримінацію, висловила розчарування рішенням Суду, оголошеним сьогодні, 31 січня.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Facebook.

На думку Зеркаль, Суд ООН обмежився "мінімально можливим для себе рішенням", обравши підхід, який "ставить серйозні питання щодо подальшого застосування міжнародного права у сучасних умовах".

Вона розкритикувала позицію суддів, які визначили, що постачання зброї не підпадає під дію Конвенції про заборону фінансування тероризму: "Будь-яка країна може відправити "Бук" та вантажівку з кешем і юридично це не можна кваліфікувати як фінансування тероризму? Бо немає квитанції та банківського рахунку?"

Стосовно Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, на думку Зеркаль, підхід Суду ООН означає, що етнічні меншини, чиї культурні та релігійні заклади закривають – як у випадку кримських татар, – не відчуватимуть захисту міжнародного права.

Також Зеркаль звернула увагу на питання притягнення до відповідальності порушення міжнародного права країни, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, та "наявність політичної вмотивованості суддів" в ухваленні рішень.

"Цікаво, що Головуюча суддя – представниця США – та ще четверо суддів були проти відхилення претензій України, але рішення приймаються більшістю голосів. І буде дуже цікаво прочитати окремі думки суддів", – додала вона.

Водночас колишня посадовиця відзначила два позитивні моменти рішення Міжнародного суду ООН. Один із них – "чітке визначення вторгнення в Україну порушенням наказу Суду від квітня 2017 року та заперечення будь-яких спроб визнати "ДНР" чи "ЛНР".

"Але головний позитив: по кожній з конвенцій встановлено порушення з боку Росії, хоч росіяни все заперечували. І тепер ця справа, як і всі матеріали до неї, будуть доступні широкому загалу. І разом з рішенням увійдуть в історію", – підсумувала вона.

Нагадаємо, позов України проти РФ стосувався порушення двох міжнародних конвенцій – про протидію фінансуванню тероризму й про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Про суть позову детально читайте у статті: Суд ООН виніс перше рішення проти Кремля.

Також дивіться відео "ЄвроПравди" з розбором рішення суду.