Зеркаль разочарована "минимально возможным" решением Суда ООН по России

Лана Зеркаль, бывший агент Украины в Международном суде ООН по иску против России о нарушении конвенций о терроризме и расовой дискриминации, выразила разочарование решением Суда, объявленным сегодня, 31 января.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Facebook.

По мнению Зеркаль, Суд ООН ограничился "минимально возможным для себя решением", выбрав подход, который "ставит серьезные вопросы относительно дальнейшего применения международного права в современных условиях".

Она раскритиковала позицию судей, которые определили, что поставки оружия не подпадают под действие Конвенции о запрете финансирования терроризма: "Любая страна может отправить "Бук" и грузовик с кэшем и юридически это нельзя квалифицировать как финансирование терроризма? Потому что нет квитанции и банковского счета?"

Относительно Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, по мнению Зеркаль, подход Суда ООН означает, что этнические меньшинства, чьи культурные и религиозные учреждения закрывают – как в случае крымских татар, – не будут чувствовать защиты международного права.

Также Зеркаль обратила внимание на вопрос привлечения к ответственности за нарушение международного права страны, которая является постоянным членом Совета безопасности ООН, и "наличие политической мотивированности судей" в принятии решений.

"Интересно, что Председательствующая судья – представительница США – и еще четверо судей были против отклонения претензий Украины, но решения принимаются большинством голосов. И будет очень интересно прочитать отдельные мнения судей", – добавила она.

В то же время бывшая чиновница отметила два положительных момента решения Международного суда ООН. Один из них – "четкое определение вторжения в Украину нарушением приказа Суда от апреля 2017 года и отрицание любых попыток признать "ДНР" или "ЛНР".

"Но главный позитив: по каждой из конвенций установлено нарушение со стороны России, хотя россияне все отрицали. И теперь это дело, как и все материалы к нему, будут доступны широкой общественности. И вместе с решением войдут в историю", – подытожила она.

Напомним, иск Украины против РФ касался нарушения двух международных конвенций – о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. О сути иска подробно читайте в статье: Суд ООН вынес первое решение против Кремля.

Также смотрите видео "ЕвроПравды" с разбором решения суда.