Иммиграция в Нидерланды в 2023 году была меньше, чем в предыдущем году

В Нидерланды за год переехало меньше людей, чем в течение 2022 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS, приводя предварительные оценки статистического ведомства.

В 2023 году население Нидерландов выросло ориентировочно на 140 тысяч человек и составит 17,9 млн человек. Это меньше, чем прирост за 2022 год, когда население выросло на 221 тысячу человек.

Прирост произошел полностью за счет иммиграции. Непосредственно в стране за 2023 год родилось меньше людей, чем умерло. Рождаемость в стране продолжает падать с 2010 года и по итогам 2023 года предварительно составляет 1,43 ребенка на одну женщину. Это несколько меньше, чем предыдущие рекордно низкие показатели в начале 80-х годов.

Из-за границы в 2023 году переехали почти 337 тысяч человек, при этом 192 500 выехали.

В 2022 году в Нидерланды прибыли 403 тысячи человек, из которых около 108 тысяч – украинцы, а в 2021 году – 298 тысяч.

Всего в Нидерландах получили временную защиту почти 140 тысяч граждан Украины, из них 108 тысяч оформили ее в 2022 году. Количество украинцев с временным статусом на тысячу жителей Нидерландов составляет 7.8 человек, что немного меньше среднего показателя в ЕС (9,3 на 1000 жителей).

В 2023 году большинство иммигрантов-иностранцев были европейцами (почти 60 тысяч).

Соискателей убежища прибыло около 50 тысяч, на 2000 больше, чем в 2022 году. Наибольшую долю среди них составляют граждане Сирии и Турции.

Как известно, иммиграция является сложной темой для нидерландского общества, на антииммигрантских и антиисламских лозунгах победу на последних парламентских выборах одержала ультраправая "Партия свободы". Впрочем, похоже, что у ее лидера Герта Вилдерса не получится сформировать правительство большинства.

Подробнее на эту тему – в статье "Орбан" из Гааги: сможет ли противник помощи Украине стать премьером Нидерландов.