Румунія допоможе Україні відновити пошкоджену цифрову інфраструктуру 

Україна та Румунія підписали угоду про співпрацю, яка стосується розвитку 5G, відновлення телеком-мереж і підвищення їх стійкості.

Про це у четвер повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram, пише "Європейська правда".

"Домовилися про перші кроки — підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток 5G-коридорів між кордонами України й Румунії та про участь України в програмах фінансової підтримки ЄС", – повідомив міністр.

Також Румунія допоможе у відновленні цифрової інфраструктури, пошкодженої через війну, додав Федоров.

Він подякував міністру досліджень, інновацій та цифровізації Румунії Богдану-Груї Івану за співпрацю та зазначив, що відтепер обидві країни реалізовуватимуть спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС".

Нагадаємо, у грудні Естонія та ще 9 держав 20 грудня запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

Талліннський механізм працюватиме паралельно з ІТ-коаліцією, яка займається вирішенням кіберпроблем України у військовій сфері.