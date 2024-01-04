Румыния поможет Украине восстановить поврежденную цифровую инфраструктуру 

Украина и Румыния подписали соглашение о сотрудничестве, которое касается развития 5G, восстановления телеком-сетей и повышения их устойчивости.

Об этом в четверг сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram, пишет "Европейская правда".

"Договорились о первых шагах – повышение устойчивости украинских интернет-сетей, развитие 5G-коридоров между границами Украины и Румынии и об участии Украины в программах финансовой поддержки ЕС", – сообщил министр.

Также Румыния поможет в восстановлении цифровой инфраструктуры, поврежденной из-за войны, добавил Федоров.

Он поблагодарил министра исследований, инноваций и цифровизации Румынии Богдана-Груи Ивана за сотрудничество и отметил, что отныне обе страны будут реализовывать совместные проекты при финансовой поддержке ЕС".

Напомним, в декабре Эстония и еще 9 государств 20 декабря запустили Таллиннский механизм для усиления киберподдержки Украины в гражданской сфере.

Таллиннский механизм будет работать параллельно с ИТ-коалицией, которая занимается решением киберпроблем Украины в военной сфере.