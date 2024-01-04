Фінляндія через морози може побити рекорд споживання електроенергії

У четвер 4 січня Фінляндія ймовірно встановить національний рекорд споживання електроенергії через сильні морози.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

В умовах 30-градусних морозів у середу обсяги споживання у пікову годину з 19.00 до 20.00 сягали майже 15 тисяч мегаватт. Рекордним є показник 7 січня 2016 року – 15 105 мегаватт.

Національний оператор електромереж Fingrid вважає, що увечері в четвер після 17.00 країна ймовірно зафіксує новий рекорд споживання, та закликає економити у пікові години.

"Сподіваємося, що громадяни запланують споживання на кінець вечора та ніч, коли ціни нижчі. Наприклад, нагрівання сауни, заряджання електромобіля чи нагрівання бойлера", – зазначив менеджер Fingrid Туомас Раухала.

Попри деякі проблеми з внутрішньою генерацією, обсягів електроенергії достатньо для задоволення потреб, у тому числі завдяки імпорту зі Швеції та Естонії. Частка імпорту у споживанні на цей час складає 20%, а у менш екстремальні холоди Фінляндія нерідко експортує електроенергію сусідам.

Погодинні ціни на електроенергію також зросли у кілька разів, до 40 євроцентів. Протягом п’ятниці ціни все ще можуть залишатися високими, а на вихідних прогнозовано впадуть до 10-15 євроцентів за кіловат-годину.

У сусідній Швеції через морози також суттєво зросли ціни на електроенергію. В окремих районах на півдні країни – колапс на дорогах через наслідки снігопаду.