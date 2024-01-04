Словенія, Італія та Іспанія цьогоріч відправлять військових до Румунії

Румунський міністр оборони Анджел Тилвар заявив, що присутність іноземних військовослужбовців в Румунії збільшиться цьогоріч після дискусій, які він провів з офіційними особами зі Словенії, Італії та Іспанії.

Заяву міністра наводить News.ro, інформує "Європейська правда".

"З обговорень, які я мав з партнерами, з моїми колегами, я очікую, що до середини року... ми також матимемо військову присутність зі Словенії, з обговорень, які я мав з міністром оборони Італії, я сподіваюсь, що ми матимемо 200 італійських військових", – сказав Тилвар.

Крім того, за його словами, Іспанія також відправить своїх солдатів до Румунії.

Водночас глава Міноборони розповів, що Румунія збільшила свою військову присутність у Косові на 134 солдати, а також у Боснії і Герцеговині, де розгорнуто понад 400 румунських солдатів.

З наступного року Румунія перебере на себе керівництво місією в Боснії і Герцеговині.

Напередодні Тилвар заявляв, що на території його країни не буде війни, оскільки "є гарантії безпеки".

А у грудні стало відомо, що Болгарія, Румунія й Туреччина планують підписати угоду про спільне розмінування акваторії Чорного моря 11 січня в Стамбулі.