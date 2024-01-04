Словения, Италия и Испания в этом году отправят военных в Румынию

Румынский министр обороны Анджел Тылвар заявил, что присутствие иностранных военнослужащих в Румынии увеличится в этом году после дискуссий, которые он провел с официальными лицами из Словении, Италии и Испании.

Заявление министра приводит News.ro, информирует "Европейская правда".

"Из обсуждений, которые у меня были с партнерами, с моими коллегами, я ожидаю, что к середине года... мы также будем иметь военное присутствие из Словении, из обсуждений, которые я имел с министром обороны Италии, я надеюсь, что мы получим 200 итальянских военных", – сказал Тылвар.

Кроме того, по его словам, Испания также отправит своих солдат в Румынию.

В то же время глава Минобороны рассказал, что Румыния увеличила свое военное присутствие в Косове на 134 солдата, а также в Боснии и Герцеговине, где развернуто более 400 румынских солдат.

Со следующего года Румыния возьмет на себя руководство миссией в Боснии и Герцеговине.

Накануне Тылвар заявлял, что на территории его страны не будет войны, поскольку у нее "есть гарантии безопасности".

А в декабре стало известно, что Болгария, Румыния и Турция планируют подписать соглашение о совместном разминировании акватории Черного моря 11 января в Стамбуле.