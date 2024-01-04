Глава МИД Британии пригрозил хуситам последствиями за нападения на суда в Красном море

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что атаки хуситов на грузовые суда в Красном море должны прекратиться, иначе будут приняты международные меры.

Как пишет "Европейская правда", об этом Кэмерон сказал во время своего визита в Косово, сообщает Reuters.

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, с октября нападают на коммерческие суда в Красном море. Они утверждают, что эти суда имеют связи с Израилем или направляются туда, и что они действуют в знак солидарности с палестинцами в Газе.

Однако Кэмерон подчеркнул, что эти нападения не связаны ни с Газой, ни с Израилем, и что речь идет о свободе судоходства.

"Мировая экономика, каждая экономика пострадает, если корабли будут продолжать подвергаться нападениям таким незаконным и неприемлемым способом. И эти нападения должны прекратиться, или будут приняты меры", – отметил британский министр.

Кэмерон отказался подробно ответить, какие именно меры может принять Британия и планирует ли она отправить больше военных кораблей в регион.

Напомним, в последние недели поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали нападать на торговые суда вокруг Аравийского полуострова или обстреливать их под предлогом, что атакуют связанные с Израилем суда.

В ответ Соединенные Штаты объявили о создании международной миссии, преимущественно с участием союзников НАТО, для защиты торговых судов. Великобритания направила для участия в миссии эсминец HMS Diamond.

Накануне 12 стран, в частности США, Великобритания, Германия и Италия, опубликовали совместное заявление с предостережением для йеменских повстанцев-хуситов от дальнейших нападений на коммерческие суда в Красном море.