До МЗС Литви викликали представника посольства РФ через масовані удари по Україні

До Міністерства закордонних справ Литви у четвер, 4 січня, був викликаний представник посольства РФ через нещодавні масовані російські удари по території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського зовнішньополітичного відомства.

"4 січня представника посольства Росії у Вільнюсі викликали до МЗС, щоб висловити рішучий протест проти однієї з найбільших атак на Україну, що відбулася останніми днями", – йдеться у повідомленні.

У МЗС підкреслили, що Литва рішуче засуджує російські атаки закликає Росію негайно покласти край агресії проти України.

"Російське політичне і військове керівництво, відповідальне за злочин агресії проти України, неминуче має бути притягнуте до правової відповідальності. Ті, хто здійснює атаки на українські міста та їхніх мешканців, цивільну та критично важливу інфраструктуру… також не уникнуть відповідальності", – додали у литовському міністерстві.

Також у МЗС Литви наголосили, що Росія буде зобов'язана компенсувати Україні та її народу всі руйнування і втрати, спричинені її агресією.

Литва також закликала міжнародну спільноту посилити військову підтримку України, допомагаючи їй адекватно захищатися від агресії РФ, і проводити ще більш принципову політику щодо Росії, яка ґрунтується на повній міжнародній ізоляції і жорстких міжнародних санкціях.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ 2 січня заявляв, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до рішучої відповіді на масований ракетний удар РФ по Україні 2 січня – посилити антиросійські санкції та надати Києву ракети дальнього радіуса дії, аби знищити пускові майданчики й командні центри РФ.