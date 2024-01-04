В МИД Литвы вызвали представителя посольства РФ из-за массированных ударов по Украине

В Министерство иностранных дел Литвы в четверг, 4 января, был вызван представитель посольства РФ из-за недавних массированных российских ударов по территории Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского внешнеполитического ведомства.

"4 января представителя посольства России в Вильнюсе вызвали в МИД, чтобы выразить решительный протест против одной из крупнейших атак на Украину, которая состоялась в последние дни", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Литва решительно осуждает российские атаки и призывает Россию немедленно положить конец агрессии против Украины.

"Российское политическое и военное руководство, ответственное за преступление агрессии против Украины, неизбежно должно быть привлечено к правовой ответственности. Те, кто осуществляет атаки на украинские города и их жителей, гражданскую и критически важную инфраструктуру... также не избегут ответственности", – добавили в литовском министерстве.

Также в МИД Литвы отметили, что Россия будет обязана компенсировать Украине и ее народу все разрушения и потери, вызванные ее агрессией.

Литва также призвала международное сообщество усилить военную поддержку Украины, помогая ей адекватно защищаться от агрессии РФ, и проводить еще более принципиальную политику в отношении России, которая основывается на полной международной изоляции и жестких международных санкциях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее указал, что страны Запада сейчас могут осуществить пять шагов в ответ на российскую агрессию

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал к решительному ответу на массированный ракетный удар РФ по Украине 2 января – усилить антироссийские санкции и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожить пусковые площадки и командные центры РФ.