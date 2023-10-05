Італія готується передати Україні восьмий пакет військової допомоги

В Італії готуються до передачі Україні восьмого пакета військової допомоги, проте ще не вирішили, який буде його зміст.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє Avvenire.

Міністр оборони відкинув чутки про розбіжності з міністром закордонних справ Антоніо Таяні щодо рішення передати новий пакет допомоги Україні, заявивши, що в них існує "повна синергія".

Напередодні Крозетто заявив, що від української сторони постійно надходить запит на допомогу, але в Римі мають звіряти, що вони можуть передати порівняно з тим, що потрібно Києву.

"Восьмий пакет доступний, але поки що це лише декларація про наміри. Є два аспекти: політичний і технічний, щоб зрозуміти, що ми можемо дати, не ставлячи під загрозу необхідність постійно підтримувати сьогоднішній рівень італійської оборони", – заявив Крозетто.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні обговорив майбутній пакет допомоги та двосторонню угоду про "гарантії безпеки", а також майбутнє головування Італії у "Групі семи".

Під час відкриття саміту лідерів Зеленський у промові наголосив, що Росія здатна відновити свій воєнний потенціал приблизно до 2028 року, якщо отримає паузу у бойових діях.

Раніше Крозетто заявив про можливість переговорів між Україною та РФ наступної весни.