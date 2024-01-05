КНДР випустила 200 артснарядів у буферну зону біля Південної Кореї

Північна Корея випустила 200 артилерійських снарядів у буферну зону, утворену для зниження напруги між КНДР і Південною Кореєю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, його заяву наводить агентство Yonhap.

Артилерійські снаряди були випущені в п'ятницю між 09:00 та 11:00 за місцевим часом і не потрапили на територію Південної Кореї.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що інцидент не завдав "ніякої шкоди нашому народу або військовим", але додав, що цей акт "загрожує миру на Корейському півострові і підвищує напруженість".

Обстріл відбувся після попереджень Пхеньяна про те, що він нарощує свій військовий арсенал в рамках підготовки до війни, яка може "спалахнути в будь-який момент".

Інцидент стався через кілька місяців після того, як Північна Корея повністю призупинила військову угоду з Сеулом, яка була спрямована на поліпшення відносин.

Південнокорейські військові заявили, що проведуть власні морські стрілецькі навчання в п'ятницю вдень, а жителям острова Йонпхендо наказали евакуюватися до прилеглих укриттів на цей час і "утриматися від перебування на свіжому повітрі".

На острові розташована військова база та проживає приблизно 2 тисячі цивільних осіб. Протягом багатьох років він був місцем міжкорейських морських зіткнень.

У 2010 році двоє солдатів і двоє цивільних загинули після того, як Північна Корея випустила десятки артилерійських снарядів по острову.

Протягом минулого року Північна Корея закріпила ядерну політику в своїй конституції, запустила супутник-шпигун і здійснила запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети.