КНДР выпустила 200 артснарядов в буферную зону возле Южной Кореи

Северная Корея выпустила 200 артиллерийских снарядов в буферную зону, образованную для снижения напряжения между КНДР и Южной Кореей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, его заявление приводит агентство Yonhap.

Артиллерийские снаряды были выпущены в пятницу между 09:00 и 11:00 по местному времени и не попали на территорию Южной Кореи.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что инцидент не нанес "никакого вреда нашему народу или военным", но добавил, что этот акт "угрожает миру на Корейском полуострове и повышает напряженность".

Обстрел произошел после предупреждений Пхеньяна о том, что он наращивает свой военный арсенал в рамках подготовки к войне, которая может "вспыхнуть в любой момент".

Инцидент произошел через несколько месяцев после того, как Северная Корея полностью приостановила военное соглашение с Сеулом, которое было направлено на улучшение отношений.

Южнокорейские военные заявили, что проведут собственные морские стрелковые учения в пятницу днем, а жителям острова Йонпхендо приказали эвакуироваться в близлежащие укрытия на это время и "воздержаться от пребывания на свежем воздухе".

На острове расположена военная база и проживает примерно 2 тысячи гражданских лиц. В течение многих лет он был местом межкорейских морских столкновений.

В 2010 году двое солдат и двое гражданских погибли после того, как Северная Корея выпустила десятки артиллерийских снарядов по острову.

В течение прошлого года Северная Корея закрепила ядерную политику в своей конституции, запустила спутник-шпион и осуществила запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты.