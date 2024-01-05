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В Германии начали расследование после блокирования фермерами парома с вице-канцлером

Пятница, 5 января 2024, 18:05

Прокуратура немецкого города Фленсбург начала расследование по факту попытки группы фермеров заблокировать паром, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.

Об этом в комментарии агентству dpa заявил старший прокурор Бернд Винтерфельдт, сообщает "Европейская правда".

Расследование ведется по подозрению "в принуждении". Прокуратура также выясняет, были ли совершены другие правонарушения, такие как сопротивление правоохранителям и нарушение общественного порядка.

Сам Хабек выразил обеспокоенность настроениями в стране после блокирования парома, на котором он находился.

"Что меня беспокоит, действительно беспокоит, так это то, что настроения в стране так сильно обостряются", – сказал он.

Пресс-секретарь вице-канцлера отметил, что Хабек "хочет искать диалога с фермерами, как на региональном, так и на национальном уровне".

"Это часть его стиля – говорить с людьми напрямую", – добавил он.

Ранее группа фермеров не позволила вице-канцлеру Германии Роберту Хабеку сойти с парома на севере страны через несколько часов после того, как правительство частично пошло на уступки аграриям.

Они заблокировали причал в Шлюттзиле на побережье Северного моря в четверг вечером, и Хабеку пришлось вернуться на маленький остров Гуге.

В прошлом месяце теряющее поддержку избирателей правительство Шольца разозлило фермеров, объявив о планах сокращения сельскохозяйственных субсидий в рамках пакета мер, направленных на заполнение 17-миллиардной дыры в бюджете на 2024 год.

Фермеры устроили акцию протеста с тракторами в Берлине и призвали к новым демонстрациям на следующей неделе.

В четверг правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Оно заявило, что вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров будет делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы "дать пострадавшим компаниям больше времени на адаптацию".

Правительство также заявило, что откажется от запланированного повышения налогов на сельскохозяйственные транспортные средства.

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Германия