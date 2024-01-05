У парламенті хочуть створити окремий комітет для впровадження стандартів НАТО

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук заявив про наміри створити парламентський комітет, який займатиметься адаптацією національного законодавства до стандартів НАТО.

Про таке Стефанчук сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Голова Ради пояснив, що ініціює створення "комітету з НАТО" на тлі майбутнього Вашингтонського саміту Альянсу в липні 2024 року.

"Є ідея найближчим часом створити окремий комітет, який перебрав би на себе всі функції приведення українського законодавства до стандартів НАТО. Якщо ми хочемо прогресу в НАТО, у нас мають бути люди, які ведуть цю тематику в парламенті", – додав він.

Стефанчук обґрунтував необхідність окремого комітету тим, що для просування європейської інтеграції така структура в парламенті вже існує, тоді як НАТО "чомусь не має такої парламентської уваги".

"Саме тому я би дуже хотів, щоби був створений комітет, який саме і займався б законодавством про НАТО, бо маємо дуже великі виклики: Вашингтонський саміт, де ми повинні отримати дуже хороший для України результат, а для цього мають бути люди, які інституційно займаються цими питаннями", – додав спікер.

Нагадаємо, на саміті у Вільнюсі у липні Альянс – через опір лідерів США та Німеччини – не лише відмовився надати Україні запрошення до членства, але також встановив нову умову: для отримання запрошення Україна має виконати вимоги Річної національної програми (РНП).

Але наприкінці листопада на засіданні Ради України-НАТО Україна представила адаптовану Річну національну програму щодо подальшого реформування за вимогами Альянсу. Саме на її основі члени НАТО будуть оцінювати прогрес Києва щодо вступу.

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