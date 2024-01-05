В парламенте хотят создать отдельный комитет для внедрения стандартов НАТО

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил о намерениях создать парламентский комитет, который будет заниматься адаптацией национального законодательства к стандартам НАТО.

Об этом Стефанчук сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Председатель Рады пояснил, что инициирует создание "комитета по НАТО" на фоне предстоящего Вашингтонского саммита Альянса в июле 2024 года.

"Есть идея в ближайшее время создать отдельный комитет, который взял бы на себя все функции приведения украинского законодательства к стандартам НАТО. Если мы хотим прогресса в НАТО, у нас должны быть люди, которые ведут эту тематику в парламенте", – добавил он.

Стефанчук обосновал необходимость отдельного комитета тем, что для продвижения европейской интеграции такая структура в парламенте уже существует, тогда как НАТО "почему-то не имеет такого парламентского внимания".

"Именно поэтому я бы очень хотел, чтобы был создан комитет, который как раз и занимался бы законодательством о НАТО, потому что имеем очень большие вызовы: Вашингтонский саммит, где мы должны получить очень хороший для Украины результат, а для этого должны быть люди, которые институционально занимаются этими вопросами", – добавил спикер.

Напомним, на саммите в Вильнюсе в июле Альянс – из-за сопротивления лидеров США и Германии – не только отказался предоставить Украине приглашение к членству, но также установил новое условие: для получения приглашения Украина должна выполнить требования Годовой национальной программы (ГНП).

Но в конце ноября на заседании Совета Украина-НАТО Украина представила адаптированную Годовую национальную программу по дальнейшему реформированию по требованиям Альянса. Именно на ее основе члены НАТО будут оценивать прогресс Киева по вступлению.

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