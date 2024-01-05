В Польше произошел пожар в отеле, где жили беженцы из Украины: есть пострадавшие

В польском городе Олецко произошел пожар в гостинице, где проживали 155 беженцев из Украины.

Об этом в комментарии Укринформу сообщили в местной пожарной службе и полиции, а также в консульстве Украины в Гданьске, пишет "Европейская правда".

Как рассказал представитель пожарной службы, пожар возник в одном из помещений на втором этаже, там наблюдалось интенсивное задымление.

Пожарные сосредоточились на спасательной операции, в частности, с помощью гидравлического подъемника и пожарных лестниц были эвакуированы с балконов 28 человек. Остальные украинцы самостоятельно покинули место инцидента.

Четырем лицам, у которых возникли проблемы с дыханием из-за задымления, медики рекомендовали пройти обследование.

Представитель пожарной службы сказал, что причины возгорания пока неизвестны, их будут устанавливать соответствующие органы.

В местной полиции проинформировали, что выясняют обстоятельства происшествия, после пожара отель непригоден для проживания. Украинцев временно разместили в спортивном зале неподалеку.

Консул консульства Украины в Гданьске Александр Плодистый подтвердил, что в результате пожара легко пострадали четыре человека, однако от дальнейшей госпитализации они отказались.

По его словам, в ближайшее время один из украинских консулов поедет в Олецко, где встретится с пострадавшими украинцами, чтобы понять их потребности на месте и оказать им помощь.

Кроме того, с местными властями будет обсуждаться вопрос расселения украинцев.

Напомним, в конце декабря в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на границе Гливице и Жерницы погибли трое граждан Украины.

Перед этим произошло ДТП с участием украинского микроавтобуса на подъезде к КПП "Гребенне – Рава-Русская". Польские СМИ сообщали, что погиб 30-летний пассажир.