У "проросійській" партії Естонії триває криза – з неї вийшли одразу шість депутатів

Одна з найбільших політичних сил Естонії – Центристська партія – зазнала одного з найбільших відпливів своїх членів у п’ятницю, 5 січня, коли з її складу вийшла майже половина парламентської фракції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як стало відомо, з Центристської партії Естонії вийшли десятків людей, зокрема шестеро депутатів парламенту – Рійгікогу, тоді як фракція політсили до цього налічувала 13 парламентарів.

Фракцію естонських центристів, зокрема, покинули один із її віцеголів Яак Ааб та голова фракції Танель Кійк. Обоє натомість вступили до Соціал-демократичної партії. Ще двоє депутатів також долучились до лав соціал-демократів, решта двоє – будуть у статусі незалежних.

На скликаній у п’ятницю пресконференції шестеро політиків пояснили своє рішення неможливістю порозумітися з новим головою Центристської партії Михаїлом Килвартом. Йому закидають апатичність і невміння переключитися з вирішення муніципальних проблем на велику політику.

Рішення приєднатися саме до соціал-демократів тепер уже колишні члени Центристської партії Естонії називають цілком природним, оскільки ідеологічні позиції обох партій є досить близькими.

Голова естонських соціал-демократів Лаурі Ляенеметс уже привітав такий крок колишніх центристів і заявив, що він "суттєво змінює естонську політику і перетворює соціал-демократів на єдину силу, яка є реальною противагою правим партіям".

У новій сесії Рійгікогу, яка почнеться 8 січня, фракція Центристської партії матиме лише сім депутатів, що зробить її найменшою парламентською партією Естонії. Колишні центристи, які вступили до Соціал-демократичної партії, вважатимуться позафракційними, бо офіційно приєднатися до фракції соцдемів їм не можна.

Центристська партія Естонії має імідж проросійської через тривалу історію співпраці з "Єдиною Росією" та підтримку російськомовних виборців, але повномасштабнет вторгнення РФ в Україну загострило конфлікти між "естонським" і "російським" крилами політсили.

На цьому тлі центристи почали поступово втрачати підтримку виборців, і після останніх парламентських виборів у березні 2023 року скоротили представництво в Рійгікогу з 26 до 16. Восени 2023 року з фракції вийшли троє депутатів.