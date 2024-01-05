В "пророссийской" партии Эстонии продолжается кризис – из нее вышли сразу шесть депутатов

Одна из крупнейших политических сил Эстонии – Центристская партия – испытала один из наибольших оттоков своих членов в пятницу, 5 января, когда из ее состава вышла почти половина парламентской фракции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как стало известно, из Центристской партии Эстонии вышли десятки человек, в том числе шесть депутатов парламента – Рийгикогу, тогда как фракция политсилы до этого насчитывала 13 парламентариев.

Фракцию эстонских центристов, в частности, покинули один из ее вицеголов Яак Ааб и глава фракции Танель Кийк. Оба вступили в Социал-демократическую партию. Еще два депутата также присоединились к рядам социал-демократов, остальные двое – будут в статусе независимых.

На созванной в пятницу пресс-конференции шесть политиков объяснили свое решение невозможностью найти общий язык с новым главой Центристской партии Михаилом Килвартом. Его обвиняют в апатичности и неумении переключиться с решения муниципальных проблем на большую политику.

Решение присоединиться именно к социал-демократам теперь уже бывшие члены Центристской партии Эстонии называют вполне естественным, поскольку идеологические позиции обеих партий достаточно близки.

Глава эстонских социал-демократов Лаури Ляэнеметс уже поздравил такой шаг бывших центристов и заявил, что он "существенно меняет эстонскую политику и превращает социал-демократов в единую силу, которая является реальным противовесом правым партиям".

В новой сессии Рийгикогу, которая начнется 8 января, у фракции Центристской партии будут только семь депутатов, что сделает ее самой маленькой парламентской партией Эстонии. Бывшие центристы, вступившие в Социал-демократическую партию, будут считаться внефракционными, потому что официально присоединиться к фракции соцдемов им нельзя.

Центристская партия Эстонии имеет имидж пророссийской из-за длительной истории сотрудничества с "Единой Россией" и поддержки русскоязычных избирателей, но полномасштабнет вторжения РФ в Украину обострило конфликты между "эстонским" и "российским" крыльями политсилы.

На этом фоне центристы начали постепенно терять поддержку избирателей, и после последних парламентских выборов в марте 2023 сократили представительство в Рийгикоге с 26 до 16. Осенью 2023 из фракции вышли трое депутатов.