Логістичний гігант Данії все ще шукає контейнери, які змило штормом наприкінці грудня

Данська логістична компанія Maersk цього тижня розгорнула два судна для пошуку понад 40 контейнерів із товарами, які змило в Північне море під час шторму "Пія" наприкінці грудня.

Про це представник компанії Крістіан Браунер сказав телеканалу TV2, повідомляє "Європейська правда".

За словами Браунера, два пошукові кораблі вже прибули з Нідерландів до північно-західного узбережжя Ютландії.

"Вони прибули в цей район на початку тижня, як і було заплановано, але через снігову бурю змогли розпочати пошуки контейнерів на морському дні лише в четвер у другій половині дня", – пояснив він.

Судна оснащені гідролокатором для сканування морського дна, оскільки припускається, що всі загублені контейнери потонули. Водночас вони самотужки не зможуть витягти їх на поверхню, тож Maersk за потреби буде залучати інші кораблі

"Ми розраховуємо, що сканування території навколо місця аварії займе близько двох тижнів", – додав Браунер.

Наприкінці грудня стало відомо, що контейнеровоз данської логістичної компанії потрапив у шторм у Північному морі, в результаті чого вміст частини контейнерів вимило на північне узбережжя Данії.

Судно перевозило загалом 46 контейнерів, і вважається, що на берег вимило чотири з них.

Нещодавно Maersk оголошував, що більше не буде відправляти свої вантажі з Азії до Європи через Червоне море у зв’язку з загрозою атак бойовиків-хуситів.