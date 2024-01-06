Логистический гигант Дании все еще ищет контейнеры, смывшиеся штормом в конце декабря

Датская логистическая компания Maersk на этой неделе развернула два судна для поиска более 40 контейнеров с товарами, смывшихся в Северное море во время шторма "Пия" в конце декабря.

Об этом представитель компании Кристиан Браунер сказал телеканалу TV2, сообщает "Европейская правда".

По словам Браунера, два поисковых корабля уже прибыли из Нидерландов на северо-западное побережье Ютландии.

"Они прибыли в этот район в начале недели, как и было запланировано, но из-за снежной бури смогли начать поиски контейнеров на морском дне только в четверг во второй половине дня", – пояснил он.

Суда оснащены гидролокатором для сканирования морского дна, поскольку предполагается, что все потерянные контейнеры утонули. В то же время они самостоятельно не смогут вытащить их на поверхность, поэтому Maersk при необходимости будет привлекать другие корабли.

"Мы рассчитываем, что сканирование территории вокруг места аварии займет около двух недель", – добавил Браунер.

В конце декабря стало известно, что контейнеровоз датской логистической компании попал в шторм в Северном море, в результате чего содержание части контейнеров вымыло на северное побережье Дании.

Судно перевозило в общей сложности 46 контейнеров, и считается, что на берег вымыло четыре из них.

Недавно Maersk объявлял, что больше не будет отправлять свои грузы из Азии в Европу через Красное море из-за угроз атак боевиков-хуситов.