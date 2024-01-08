Розвідка Британії: РФ заявила про відновлення "СМЕРШ"

Британська розвідка звернула увагу на заяви російських політиків наприкінці 2023 року про відновлення радянського контррозвідувального підрозділу "СМЕРШ".

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 8 січня, повідомляє "Європейська правда".

Аналітики зазначили, що на початку січня 2024 року у відкритих джерелах з'явилося зображення оперативників, які, очевидно, носили нашивки "СМЕРШ".

У британській розвідці нагадали, що назва підрозділу – це абревіатура від російської фрази "смерть шпигунам". Підрозділ, який заснував диктатор СРСР Йосип Сталін, існував у 1941-1946 роках.

В огляді Міноборони відзначають, що неясно, чи вказує нова назва на якісь суттєво нові можливості або роль російської контррозвідки, чи це просто зміна назви.

"Втім, це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо впроваджує сприйняття російсько-українського конфлікту в дусі Другої світової війни, і як вона зосереджується на нібито проникненні зовнішніх загроз в РФ", – резюмує британська розвідка.

Напередодні розвідка Великої Британії зазначила, що Росгвардія зміцнює свої ресурси та особовий склад на тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України.

У попередньому огляді йшлося про вплив знищення трьох російських бойових винищувачів Су-34 на лівому березі Дніпра на Херсонської області.

Також британська розвідка повідомляла, що протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні продовжували характеризуватися або статичною лінією фронту, або дуже поступовим, локальним просуванням російських військ на ключових ділянках.