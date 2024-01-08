Разведка Британии: РФ заявила о восстановлении "СМЕРШ"

Британская разведка обратила внимание на заявления российских политиков в конце 2023 года о восстановлении советского контрразведывательного подразделения "СМЕРШ".

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 8 января, сообщает "Европейская правда".

Аналитики отметили, что в начале января 2024 года в открытых источниках появилось изображение оперативников, которые, очевидно, носили нашивки "СМЕРШ".

В британской разведке напомнили, что название подразделения – это аббревиатура от русской фразы "смерть шпионам". Подразделение, которое основал диктатор СССР Иосиф Сталин, существовало в 1941-1946 годах.

В обзоре Минобороны указывают, что неясно, указывает ли новое название на какие-то существенно новые возможности или роль российской контрразведки, или это просто изменение названия.

"Впрочем, это является еще одним примером того, как российские власти сознательно внедряют восприятие российско-украинского конфликта в духе Второй мировой войны и как они сосредотачиваются на якобы проникновении внешних угроз в РФ", – резюмирует британская разведка.

Накануне разведка Великобритании отметила, что Росгвардия укрепляет свои ресурсы и личный состав на фоне потрясений в сфере внутренней безопасности России, вызванных войной против Украины.

В предыдущем обзоре речь шла о влиянии уничтожения трех российских боевых истребителей Су-34 на левом берегу Днепра на Херсонской области.

Кроме того, британская разведка сообщала, что в течение последней недели наземные боевые действия в Украине продолжали характеризоваться либо статической линией фронта, либо очень постепенным локальным продвижением российских войск на ключевых участках.