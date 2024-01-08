У Словаччині поліція відкрила справу через портрет Че Гевари у кабінеті віцеспікера

У Словаччині поліція розпочала кримінальне провадження через портрет революціонера Ернесто Че Гевари, який віцеспікер парламенту від партії Smer Любош Блаха повісив у своєму кабінеті.

Про це повідомляє Aktuality з посиланням на пресслужбу поліції, інформує "Європейська правда".

Скаргу на Блаху подав на початку листопада історик Патрік Дубовський.

"За даним фактом порушено кримінальну справу і проводяться процесуальні дії", – зазначили у поліції.

За даними видання, справою займається Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (кримінальній поліції) (NAKA).

Розслідування ведеться "за фактом злочину, пов'язаного з вираженням симпатій до руху, спрямованого на придушення основоположних прав і свобод".

Дії Блахи також засудив спікер парламенту Петер Пеллегріні, чия політсила входить до коаліції зі Smer.

Пеллегріні назвав вчинок Блахи "ганебним, дитячим і непотрібним", однак додав, що віцеспікер пошкодував про це.

Сам Блаха у Telegram написав, що це був "розіграш". Свій вчинок він назвав "маленькою осінньою провокацією".

Скандал з Блахою і портретом Че Гевари виник у листопаді. Тоді він у Telegram опублікував відео, на якому у своєму кабінеті змінює портрет президентки Зузани Чапутової на Че Гевару.

Нагадаємо, що Блаха й раніше потрапляв у скандали через захоплення комунізмом й поширення теорій змови.

У 2020 році проти нього порушили кримінальну справу за фото із значком у формі зірки із серпом і молотом, який йому нібито подарував лідер Smer-SD Роберт Фіцо.

Минулого року Facebook блокував профіль Блахи через неодноразове поширення мови ненависті й теорій змови про коронавірус.

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