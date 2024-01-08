В Словакии полиция открыла дело из-за портрета Че Гевары в кабинете вице-спикера

В Словакии полиция начала уголовное производство из-за портрета революционера Эрнесто Че Гевары, который вице-спикер парламента от партии Smer Любош Блаха повесил в своем кабинете.

Об этом сообщает Aktuality со ссылкой на пресс-службу полиции, информирует "Европейская правда".

Жалобу на Блаху подал в начале ноября историк Патрик Дубовский.

"По данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся процессуальные действия", – отметили в полиции.

По данным издания, делом занимается Национальное агентство по борьбе с преступностью (NAKA).

Расследование ведется "по факту преступления, связанного с выражением симпатий к движению, направленному на подавление основополагающих прав и свобод".

Действия Блахи также осудил спикер парламента Петер Пеллегрини, чья политсила входит в коалицию со Smer.

Пеллегрини назвал поступок Блахи "позорным, детским и ненужным", однако добавил, что вице-спикер пожалел об этом.

Сам Блаха в Telegram написал, что это был "розыгрыш". Свой поступок он назвал "маленькой осенней провокацией".

Скандал с Блахой и портретом Че Гевары возник в ноябре. Тогда Блаха в Telegram опубликовал видео, на котором в своем кабинете меняет портрет президента Зузаны Чапутовой на Че Гевару.

Напомним, что Блаха и раньше попадал в скандалы из-за увлечения коммунизмом и распространения теорий заговора.

В 2020 году против него возбудили уголовное дело за фото со значком в форме звезды с серпом и молотом, который ему якобы подарил лидер Smer-SD Роберт Фицо.

В прошлом году Facebook блокировал профиль Блахи из-за неоднократного распространения языка ненависти и теорий заговора о коронавирусе.

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