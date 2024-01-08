Премьер Франции идет в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в понедельник, 8 января, подала в Елисейский дворец заявление об отставке.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В своем заявлении об отставке Борн подчеркнула, что считает "более необходимым, чем когда-либо, продолжать реформы", и "вместе с членами нынешнего правительства будет заниматься текущими делами до назначения нового".

В Twitter (X) президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил премьера за "работу на благо нашей нации", отметив, что она "воплощала наш проект с мужеством, преданностью и решимостью государственных деятелей".

Madame la Première ministre, chère @Elisabeth_Borne, votre travail au service de notre Nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en œuvre notre projet avec le courage, l’engagement et la détermination des femmes d’État. De tout cœur, merci. pic.twitter.com/G26ifKfKzj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2024

Слухи об отставке главы французского правительства в местных СМИ регулярно упоминались в последние дни на фоне недовольства населения реформами Макрона. Один из опросов показал, что 66% жителей Франции выступают за смену главы правительства, что стало одним из крупнейших показателей за последние почти десять лет.

Среди вероятных преемников Борн французские медиа называли разных кандидатов. Это может быть министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, близкий к Макрону бывший министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди или министр образования Габриэль Атталь.

Елисейский дворец официально пока не объявлял, кого Макрон хочет предложить на должность премьера.

62-летняя Элизабет Борн была назначена на пост главы правительства Франции в мае 2022 года, после победы президента на выборах, и стала второй женщиной на этом посту в истории страны.