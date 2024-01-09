Моряк ВМС США отримав 27 місяців ув'язнення за передачу розвідданих Китаю

Військовослужбовця Військово-морських сил США засудили до 27 місяців ув'язнення та зобов'язали сплатити штраф у розмірі 5500 доларів за передачу секретної інформації офіцеру китайської розвідки в обмін на хабарі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції США.

Прокурор Центрального округу Каліфорнії Мартін Естрада заявив, що 26-річний Томас Чжао був звільнений з військової служби і відбуватиме покарання у федеральній в'язниці.

Чжао, який працював на військово-морській базі округу Вентура в Порт-Уенеме і мав допуск до державної таємниці США, брав участь у схемі зі збору та передачі секретної військової інформації США офіцеру китайської розвідки в обмін на хабар.

У період з серпня 2021 року до щонайменше травня 2023 року Чжао отримав хабарів на суму близько 14 866 доларів.

Чжао таємно збирав і передавав інформацію про оперативну безпеку ВМС США, військові навчання та тренування, а також об'єкти критичної інфраструктури.

Чжао передавав плани масштабних морських навчань у Тихоокеанському регіоні, оперативні накази, а також електричні схеми і креслення для радіолокаційної системи, орієнтованої на виконання завдань наземно-повітряного базування, розташованої на японському острові Окінава.

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що після того, як десять років тому Китай розкрив найбільшу агентурну мережу ЦРУ всередині країни, США все ще намагаються завербувати нових агентів у КНР.

Крім того, прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо назвав Китай "іноді дуже ворожою" країною на тлі шпигунського скандалу, в якому фігурує ультраправий політик.