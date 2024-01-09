Моряк ВМС США получил 27 месяцев заключения за передачу разведданных Китаю

Военнослужащего Военно-морских сил США приговорили к 27 месяцам заключения и обязали уплатить штраф в размере 5500 долларов за передачу секретной информации офицеру китайской разведки в обмен на взятки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Прокурор Центрального округа Калифорнии Мартин Эстрада заявил, что 26-летний Томас Чжао был уволен с военной службы и будет отбывать наказание в федеральной тюрьме.

Чжао, который работал на военно-морской базе округа Вентура в Порт-Уэнем и имел допуск к государственной тайне США, участвовал в схеме по сбору и передаче секретной военной информации США офицеру китайской разведки в обмен на взятку.

В период с августа 2021 года по меньшей мере до мая 2023 года Чжао получил взяток на сумму около 14 866 долларов.

Чжао тайно собирал и передавал информацию об оперативной безопасности ВМС США, военных учениях и тренировках, а также объектах критической инфраструктуры.

Чжао передавал планы масштабных морских учений на Тихоокеанском театре, оперативные приказы, а также электрические схемы и чертежи для радиолокационной системы, ориентированной на выполнение задач наземно-воздушного базирования, расположенной на японском острове Окинава.

Недавно издание The Wall Street Journal сообщило, что после того, как десять лет назад Китай раскрыл крупнейшую агентурную сеть ЦРУ внутри страны, США все еще пытаются завербовать новых агентов в КНР.

Кроме того, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал Китай "иногда очень враждебной" страной на фоне шпионского скандала, в котором фигурирует ультраправый политик из партии "Фламандский интерес".