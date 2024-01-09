В Австрії під час аварії на канатній дорозі постраждали четверо людей

Четверо людей отримали серйозні травми в результаті аварії на канатній дорозі, що сталась в австрійській гірськолижній долині Ецталь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

Аварія сталася на підйомнику Ахеркогельбан біля поселення Ец у Тіролі.

"Наразі триває порятунок постраждалих", – йдеться у повідомленні поліції.

За попередніми даними, на трос канатної дороги впало дерево, в результаті чого кабіна впала вниз. У поліції підкреслили, що це, очевидно, не був технічний дефект.

Через інцидент канатну дорогу тимчасово вивели з експлуатації. Інші пасажири зараз перебувають на горі або повернулися в долину.

Одного постраждалого вже доставили до лікарні. "Ще трьом особам надається медична допомога", – розповіли в поліції.

На канатній дорозі Ахеркогельбан курсує близько 60 кабін; за винятком кабіни, про яку йдеться, всі інші, як кажуть, залишилися на несучому тросі.

Залишається під питанням, чому дерево впало, адже вітру не спостерігалося.

Нагадаємо, в Італії двоє людей загинули внаслідок сходження лавини в неділю у Валь-Формацца, долині в п'ємонтській провінції Вербано-Кузіо-Оссола.

Перед цим внаслідок сходження лавини у Фінляндії також загинули двоє людей.