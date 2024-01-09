В Австрии во время аварии на канатной дороге пострадали четыре человека
Четыре человека получили серьезные травмы в результате аварии на канатной дороге, которая произошла в австрийской горнолыжной долине Эцталь.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.
Авария произошла на канатной дороге Ахеркогельбан возле поселения Эц в Тироле.
"Сейчас продолжается спасение пострадавших", – говорится в сообщении полиции.
По предварительным данным, на трос канатной дороги упало дерево, в результате чего кабина упала вниз. В полиции подчеркнули, что это, очевидно, не был технический дефект.
Из-за инцидента канатную дорогу временно вывели из эксплуатации. Остальные пассажиры сейчас находятся на горе или вернулись в долину.
Одного пострадавшего уже доставили в больницу. "Еще трем лицам оказывается медицинская помощь", – рассказали в полиции.
На подъёмнике Ахеркогельбан курсирует около 60 кабин; за исключением кабины, о которой идет речь, все остальные, как говорят, остались на несущем тросе.
Остается под вопросом, почему дерево упало, ведь ветра не наблюдалось.
Напомним, в Италии два человека погибли в результате схода лавины в воскресенье в Валь-Формацца, долине в пьемонтской провинции Вербано-Кузио-Оссола.
Перед этим в результате схода лавины в Финляндии также погибли два человека.