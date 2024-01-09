В Австрии во время аварии на канатной дороге пострадали четыре человека

Четыре человека получили серьезные травмы в результате аварии на канатной дороге, которая произошла в австрийской горнолыжной долине Эцталь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

Авария произошла на канатной дороге Ахеркогельбан возле поселения Эц в Тироле.

"Сейчас продолжается спасение пострадавших", – говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, на трос канатной дороги упало дерево, в результате чего кабина упала вниз. В полиции подчеркнули, что это, очевидно, не был технический дефект.

Из-за инцидента канатную дорогу временно вывели из эксплуатации. Остальные пассажиры сейчас находятся на горе или вернулись в долину.

Одного пострадавшего уже доставили в больницу. "Еще трем лицам оказывается медицинская помощь", – рассказали в полиции.

На подъёмнике Ахеркогельбан курсирует около 60 кабин; за исключением кабины, о которой идет речь, все остальные, как говорят, остались на несущем тросе.

Остается под вопросом, почему дерево упало, ведь ветра не наблюдалось.

Напомним, в Италии два человека погибли в результате схода лавины в воскресенье в Валь-Формацца, долине в пьемонтской провинции Вербано-Кузио-Оссола.

Перед этим в результате схода лавины в Финляндии также погибли два человека.