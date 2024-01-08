У Фінляндії потепління після морозів спричинило пошкодження труб по всій країні

Через потепління після тривалого періоду морозів у понеділок, 8 січня, по всій Фінляндії сталися пошкодження труб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Черговий пожежник Служби порятунку Гельсінкі Самулі Сааріойнен розповів, що вранці в понеділок у фінській столиці було зафіксовано кілька випадків прориву водогону.

Також минулої ночі дитячий садок Мююрямякі у Вантаа постраждав від потопу через пошкодження труби. Вода потрапила в будівлю через дах. За словами начальника пожежної служби Центральної Уусімаа Томі Айраксінена, дитячий садок був закритий.

Начальник пожежної станції Сейняйокі Юха Калліо повідомив, що в Південній Пох’янмаа були десятки викликів, пов'язаних із проривом водогону.

"Мороз спричинив багато випадків прориву трубопроводу. Найближчими днями через плюсову температуру труби розтануть, і на нас чекає ще більше пошкоджень", – каже Клас Талберг, черговий начальник пожежної охорони Служби порятунку Західної Уусімаа.

У Тампере рано вранці в центрі міста стався сильний потоп через розрив трубопроводу системи пожежогасіння. Кілька тонн води встигли вилитися в житловий будинок за адресою Hämeenkatu 6, перш ніж було відключено водопостачання. Вода також проникла в приміщення супермаркету.

Минулого тижня у північноєвропейських країнах фіксували рекордні морози. У ніч проти п’ятниці у Фінляндії зафіксували найнижчу температуру XXI століття – в аеропорту Енонтекіо стовпчик термометра опустився до -44,3°С.

У неділю повідомлялося, що через морози фінська державна залізнична компанія VR скасує поїзди далекого прямування на початку тижня.