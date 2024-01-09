На востоке Румынии проблемы на дорогах из-за снега, в столице 1000 домов без отопления

В восточной части Румынии сохраняется сложная ситуация на дорогах из-за морозов и снегопада, а в Бухаресте в результате аварии около тысячи домов остались без отопления.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Самая сложная ситуация в районах вблизи границы с Молдовой. В жудцях Вранча и Васлуй закрыты для движения участки 5 дорог национального значения, и еще на нескольких запрещено движение тяжелого транспорта.

В течение ночи и утра спасательные службы освобождали из снега много застрявших машин, в том числе "скорую". Из-за гололеда съехал с дороги автобус с 47 пассажирами, но никто серьезно не пострадал.

В одном из городков жудца Васлуй женщине пришлось рожать дома с дистанционными советами медиков, потому что из-за снега ее не успели забрать в роддом.

В восьми жудцах из-за непогоды отменили занятия в школах, уроки проходят дистанционно.

Во всех черноморских портах приостанавливали стандартные операции из-за сильного шторма.

Тем временем в Бухаресте произошел серьезный прорыв трубы на теплотрассе, в результате чего остались без отопления и горячей воды около тысячи многоквартирных домов в нескольких районах.

Поставки обещают восстановить до конца вечера, но не исключают новых прорывов, потому что трубе уже около 40 лет.

В соседней Молдове в понедельник в аэропорту Кишинева отменили ряд рейсов, в самом городе остановили общественный транспорт, а для школьников столицы на несколько уроков.

Напомним, в Финляндии потепление после сорокаградусных морозов привело к повреждению труб по всей стране.