В Італії ініціювали розслідування через фашистське вітання на меморіальному заході

У прокуратуру Рима подали заяву проти учасників меморіального заходу 7 січня, які використовували римський салют.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Інцидент відбувся на заході у пам’ять про так звані вбивства Акка Ларенціа, що проходив у неділю під офісом колишнього Італійського соціалістичного руху.

За інформацією ЗМІ, управління поліції із загальних розслідувань і спецоперацій Digos вже займається справою та ідентифікувало кількох учасників.

Нагадаємо, йдеться про інцидент на традиційному меморіальному заході у річницю нападу, що стався у січні 1978 року. Тоді представники крайніх лівих організацій напали на підлітків з молодіжного крила Італійського соціалістичного руху (Movimento Sociale Italiano), заснованого симпатиками Муссоліні.

У мережу потрапили численні відео із заходу, на якому учасники у відповідь на фразу "За усіх полеглих побратимів" відповіли: "Присутні", та підняли праві руки у фашистському вітанні, відомому як римський салют.

Це викликало шквал критики серед італійських політиків та у суспільстві і вимоги до прем’єрки Джорджії Мелоні та інших лідерів правих політсил засудити інцидент.

Тим часом 18 січня у касаційному суді розглядатимуть справу щодо ідентичного випадку на заході у 2016 році, що проходив у Мілані.