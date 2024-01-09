В Италии инициировали расследование из-за фашистского приветствия на мемориальном мероприятии

В прокуратуру Рима подали заявление против участников мемориального мероприятия 7 января, которые использовали римский салют.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел на мероприятии в память о так называемых убийствах Акка Ларенциа, проходившем в воскресенье под офисом бывшего Итальянского социалистического движения.

По информации СМИ, управление полиции по общим расследованиям и спецоперациям Digos уже занимается делом и идентифицировало нескольких участников.

Напомним, речь идет об инциденте на традиционном мемориальном мероприятии в годовщину нападения, произошедшего в январе 1978 года. Тогда представители крайне левых организаций напали на подростков из молодежного крыла Итальянского социалистического движения (Movimento Sociale Italiano), основанного симпатиками Муссолини.

В сеть попали многочисленные видео с мероприятия, на котором участники в ответ на фразу "За всех павших собратьев" ответили: "Присутствующие", и подняли правые руки в фашистском приветствии, известном как римский салют.

Это вызвало шквал критики среди итальянских политиков и в обществе и требования к премьеру Джорджии Мелони и другим лидерам правых политсил осудить инцидент.

Между тем 18 января в кассационном суде будут рассматривать дело по идентичному случаю на мероприятии в 2016 году, которое проходило в Милане.